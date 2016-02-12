القبض على 25 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس خلال حملاتها اليومية بشوارع المحافظة، من ضبط الخارجين على القانون وتجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط 25 هارباً من أحكام قضائية.

تلقى العميد محمد والى، مدير المباحث بمديرية أمن السويس، إخطارا من رؤساء مباحث الأقسام ومعاونى المباحث، بنجاح الحملة الأمنية فى ضبط 25 هارباً من أحكام قضائية، و10 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وضبط 14 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

>