أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث الإسكندرية تضبط عدد من تجار المواد المخدرة والخارجين على القانون

Google+ Print
مباحث الإسكندرية تضبط عدد من تجار المواد المخدرة والخارجين على القانون مباحث الإسكندرية تضبط عدد من تجار المواد المخدرة والخارجين على القانون
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تمكن النقيب محمد عبد الله الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل، من ضبط "محمد. ا" 26 سنة عاطل، و"سامح. م" 42 سنة عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة اللبان، وبحوزتهما 2 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

وتمكن النقيب محمد شريف والنقيب خالد محفوظ الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين طريق المستجدة دائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط "باسم.ع" 31 سنة محامى مقيم دائرة قسم باب شرقى بحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرامات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "محمد. م" 23 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وطلقه من ذات العيار بقصد الدفاع، و"مؤمن.خ " 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش، و 80 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ 95 جنيهاً، وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، من ضبط "محمد.س" 24 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم العطارين محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح نارى" حضورياً بالسجن لمدة سنة، و"محمد.ر" 37 سنة سائق مقيم دائرة قسم كرموز، بحوزتهما 10000 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ 660 جنيهاً، و 2 هاتف محمول، أثناء استقلالهما السيارة رقم س أ ف 9346 "قيادة الثانى"، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر