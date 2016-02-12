مباحث الإسكندرية تضبط عدد من تجار المواد المخدرة والخارجين على القانون

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تمكن النقيب محمد عبد الله الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل، من ضبط "محمد. ا" 26 سنة عاطل، و"سامح. م" 42 سنة عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة اللبان، وبحوزتهما 2 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

وتمكن النقيب محمد شريف والنقيب خالد محفوظ الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين طريق المستجدة دائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط "باسم.ع" 31 سنة محامى مقيم دائرة قسم باب شرقى بحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرامات، أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "محمد. م" 23 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وطلقه من ذات العيار بقصد الدفاع، و"مؤمن.خ " 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش، و 80 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ 95 جنيهاً، وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، من ضبط "محمد.س" 24 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم العطارين محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سلاح نارى" حضورياً بالسجن لمدة سنة، و"محمد.ر" 37 سنة سائق مقيم دائرة قسم كرموز، بحوزتهما 10000 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ 660 جنيهاً، و 2 هاتف محمول، أثناء استقلالهما السيارة رقم س أ ف 9346 مصر "قيادة الثانى"، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.