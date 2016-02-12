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تشيفاس الكسيكي يواجه أرسنال وديا يوليو المقبل في لوس أنجليس

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تشيفاس الكسيكي يواجه أرسنال وديا يوليو المقبل في لوس أنجليس تشيفاس الكسيكي يواجه أرسنال وديا يوليو المقبل في لوس أنجليس

(إفي): أعلن نادي تشيفاس المكسيكي أنه سيخوض مباراة ودية أمام أرسنال الإنجليزي 31 من يوليو المقبل في لوس أنجيلوس بالولايات المتحدة.

وستكون هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين أرسنال وتشيفاس، الذي يعتمد على اللاعبين المكسيكيين فقط.

ويحتل تشيفاس المركز 14 في مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2016) برصيد أربع نقاط بعد مرور خمس جولات من عمر المسابقة.

بينما يحل أرسنال ثالثا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق الأهداف خلف توتنام.

وستكون المباراة جزءا من الجولة التي يعتزم الفريق الإنجليزي القيام بها في الولايات المتحدة.

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