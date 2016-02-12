مدرب إشبيلية: مواجهة برشلونة في كامب نو؟ أفضل اللعب في الصين على ذلك

(إفي): أبدى أوناي إيمري، المدير الفني لإشبيلية رغبته في إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة خارج ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني لأن ذلك سيعطي الأخير "أفضلية"، وذلك بعد تعادل الفريق الأندلسي مع سلتا فيجو (2-2) في إياب نصف النهائي، ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية (6-2) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي عقب المباراة:"أتمنى ألا تقام مباراة النهائي على ملعب كامب نو مثل العام الماضي. أفضل أن تقام في الصين على أن يستضيفها كامب نو. أتمنى ألا نتعرض لإجحاف اللعب هناك لأنه يعني منح برشلونة الأفضلية. سيكون بمثابة منحهم ليونيل ميسي آخر".

وبسؤاله عما إذا كان يرغب في إقامة مباراة النهائي بملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد، أجاب "أريد أن تقام حيثما تشعر جماهير إشبيلية بأكبر قدر من الأريحية، ولكن ليس في كامب نو".

وأعرب إيمري عن "فخره الشديد" بأداء لاعبيه في لقاء الإياب، مبديا أسفه إزاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعبه الفرنسي ستيفن نزونزي، والتي ستحرمه من المشاركة في مباراة النهائي.

وشدد "أنا فخور للغاية بفريقي، وخاصة في ظل سير أحداث المباراة.. التعادل هام أيضا" للحفاظ على سجله خال من الهزائم في النسخة الحالية من البطولة.