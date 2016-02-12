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زيدان: رودريجيز هام جدا لريال مدريد.. أراه يبذل قصارى جهده

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زيدان: رودريجيز هام جدا لريال مدريد.. أراه يبذل قصارى جهده زيدان: رودريجيز هام جدا لريال مدريد.. أراه يبذل قصارى جهده

لكل مهاجم بصفوف الأهلي ميزة مختلفة عن الآخر، حددها عمرو جمال لاعب الفريق الشاب.

وخلال استعراض هدف ماليك إيفونا "الماراثوني" في الزمالك، قال عمرو جمال:"إيفونا سريع وذكي، يجيد استغلال قوته وسرعته في المساحات، والحل الوحيد لإيقافه كان ارتكاب مخالفة".

وأضاف عبر قناة (أون تي في) "لقد انتظر هذه الفرصة كثيرًا في المباراة، بعدما قضى وقتًا طويلاً في تمرير الكرات الحاسمة، لأن الزمالك أجاد في إغلاق المساحات".

واستدرك "أما جون أنطوي، فهو مميز للغاية في أداء أدوار رأس الحربة، ولعب في مركز الجناح الأيمن خلال المباريات الأخيرة، ولكن بمجرد استلامي للكرة كان يتحول بسرعة كبيرة للغاية لرأس حربة ثان بجواري".

وأتم المهاجم الشاب "أما عماد متعب، فهو من أذكى المهاجمين، لا يذهب للكرة، بل تتحرك نحوه بفضل تمركزه الرائع مستغلاً خبرته وذكائه".

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