إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتى نقل بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتى نقل بالطريق الدولى الساحلى أعلى كوبرى المعدية اتجاه الإسكندرية دائرة مركز شرطة إدكو.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 65242 نقل كفر الشيخ، قيادة تامر محمد فريج سائق، ومقيم بلطيم كفر الشيخ، والسيارة رقم 174 ع س ر / 235 ن ى ب نقل بمقطورة قيادة أيمن عبد الفتاح منصور خطاب سائق، ومقيم ميت مسعود شبين الكوم بالمنوفية.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، انفجر الإطار الخلفى الأيمن، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتخطيها الجزيرة الوسطى واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى، ومرافقه محمود محمود عبد الحميد جاد الله فلاح، ومقيم بذات العنوان، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو العام للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1415 جنح المركز لسنة 2016.