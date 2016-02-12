حبس 9 ساقطات و3 قوادين أعضاء أكبر شبكة دعارة بالهرم 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، بحبس 12 من أعضاء أكبر شبكات الدعارة بالجيزة، بينهم 9 ساقطات والقواد المتهم الرئيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 9 رجال عرب من راغبى المتعة، بكفالة 30 ألف جنيه، لكل منهم.

و أوضحت التحقيقات التى باشرها بيشوى نصر الله وكيل النائب العام بالهرم، أن المتهم الرئيسى "رفعت. م.ج" زعيم الشبكة، عرض على أحد مساعديه بأن يتحمل كل التهم فى القضية مقابل 150 ألف جنيه.

كما وجهت النيابة تهمة الاتجار فى البشر لزعيم الشبكة، لاحتوائه وتسهيل دعارة قاصر عمرها 15 عاما من بين المتهمات، والتى اعترفت أنها لجأت إلى هذا الفعل عقب اعتداء أحد أقاربها عليها جنسيا وأفقدها عذريتها.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم يسيطر على 15 شقة مفروشة داخل أحد الأبراج بالمريوطية، لتكون وكرا له لمزاولة نشاطه الآثم.

كانت معلومات وردت للواء أمجد شافعى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث حماية الآداب، عن تواجد أحد أكبر القوادين بمنطقة المريوطية، ويقوم بتسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

وعقب تقنين الإجراءات، كلف اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة، فريق بحث وتحريات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط النشاط الخارجى من مداهمة العقار، وتم ضبط 8 ساقطات بعضهن متلبسات، وبينهن فتاة عمرها 15 عاما أثناء ممارسة الجنس الحرام مع 9 رجال من دول الخليج، وزعيم الشبكة المتهم الرئيسى و3 أشخاص مساعدين للقواد.

وأثناء عملية الضبط، تعرض أحد مساعدى القواد لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، واستئناف التحقيق معه، وقد تم التحفظ على مبلغ 35 ألف جنيه، وخمور وملابس داخلية وخارجة خاصة بالمتهمين، وأوقية ذكرية وحشيش وهواتف محمولة وأقراص منشطة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام للإدارة، كلف بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة.