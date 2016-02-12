بالصور.. توسعة كوبرى قرية العديسات بحرى جنوب الأقصر

تجرى الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى، التابعة لمركز الطود جنوب شرقى محافظة الأقصر، أعمالها الخاصة بتوسعة كوبرى مدخل القرية والذى يعتبر أحد المداخل الرئيسية للقرية، وذلك لتسهيل حركة المرور أعلى الكوبرى.

وقال سيد حسن محمود، رئيس الوحدة المحلية للعديسات بحرى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الكوبرى لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار، وتمت توسعته إلى سبعة أمتار ونصف المتر، لتسهيل حركة السيارات والمارة فى الدخول والخروج للقرية، مؤكداً أن تمويل تطوير وتوسعة الكوبرى تم عبر تبرع من الدكتور حسن عبد العزيز العديسى، أحد الأطباء بالقرية.



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