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انجي عبد الله تعلن إصابتها بسرطان المخ: «الورم مكان خطير ولا سبيل للشفاء

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انجي عبد الله تعلن إصابتها بسرطان المخ: «الورم مكان خطير ولا سبيل للشفاء انجي عبد الله تعلن إصابتها بسرطان المخ: «الورم مكان خطير ولا سبيل للشفاء

انجي عبد الله تتزوج من القائم بالأعمال التركي السابق – أرشيفية

أعلنت الفنانة المصرية وملكة جمال السابقة، انجي عبدلله، إصابتها بسرطان المخ، مؤكدة أن حالتها ميئوس من شفائها، وأن الورم يصعب إزالته لوجوده في منطقة صعبة.
> وقالت الفنانة “انجي” المقيمة حالياً في تركيا بعد زواجها من القائم بالأعمال التركي السابق في مصر، خلال تدوينة لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنها “تأكدت من 5 أطباء أن لديها ورما في المخ والنخاع الشوكي، وقد أجمعوا أنه في مكان خطير لا يمكن إزالته”، قائلة إنها تحمد الله رغم صدمتها، وإنها متقبلة للمرض، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.
> يذكر أن إنجي عبدالله، سجلت بدايتها السينمائية عام 2001 من خلال فيلم بدر مع بطل الكونغ فو يوسف منصور، وتم ترشيحها للدور بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1999. كما شاركت في مسلسل امرأة فوق العادة عام 2007، ومسلسل هجوم منتصف الليل 2001، ومسلسلات “ساعة عصارى”، و”اختفاء سعيد مهران”، و”النار والطين”، و”الأحلام”.
> تخرجت إنجي عبدالله من معهد الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، وبدأت حياتها المهنية كفتاة إعلانات، ثم موديل في بعض الأغاني المصورة، ثم مذيعة.
> في يوليو الماضي، تزوجت ألبر بوسوتر القائم بأعمال السفير التركى في مصر بعد قصة حب، وتركت مصر وسافرت معه للإقامة في تركيا.

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