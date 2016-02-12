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إسرائيل تلقى القبض على فلسطينى هدد باغتيال "ليبرمان" على "فيس بوك"

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إسرائيل تلقى القبض على فلسطينى هدد باغتيال "ليبرمان" على "فيس بوك" إسرائيل تلقى القبض على فلسطينى هدد باغتيال "ليبرمان" على "فيس بوك"
كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على فلسطينى، هدد باغتيال وزير الخارجية السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان.

وأضافت الإذاعة العامة، أن الفلسطينى، الذى رفضت السلطات الكشف عن اسمه، كتب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تهديدا باغتيال "ليبرمان" وتنفيذ هجمات إرهابية فى إسرائيل.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الفلسطينى نشر صورا لمسلحين ملثمين ينتمون لكتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكرى لحركة حماس، معلنا تضامنه معهم، وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطة تمكنت من القبض عليه وسلمته للأجهزة الأمنية للتحقيق معه.

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