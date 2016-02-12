إصابة مستوطن إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

> أصيب مستوطن إسرائيلى جراء تعرضه لعملية طعن فى مدينة القدس المحتلة فجر اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن المستوطن يبلغ من العمر 18 عاما وجرى نقله إلى مستشفى "تشعارى تصديق" بالقدس للعلاج بعد إصابته بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتحقيق لمعرفة ملابسات عملية الطعن ودوافعها التى لم تتضح بعد.

وتشهد الأراضى الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضى مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية. وأسفرت هذه المواجهات والتى تخللها عمليات طعن ودهس وإطلاق نار عن استشهاد 172 فلسطينيا وإصابة حوالى 15 ألفا آخرين مقابل مصرع 30 إسرائيليا وإصابة أكثر من 300.

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