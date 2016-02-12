الإسكان تبدأ إسناد تنفيذ 30 ألف وحدة بالمدن الجديدة لشركات المقاولات

>بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء 200 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، لشريحة محدودى الدخل والشباب، بخلاف الـ1.1 ألف وحدة التى تم تنفيذها، والـ155 ألف وحدة التى من المقرر الانتهاء منها هذا العام، وكذا بناء 100 ألف وحدة سكنية لشريحة متوسطى الدخل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى الوزارة، الذين أكدوا أنه خلال أيام سيتم إسناد تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وكلف الوزير بسرعة تخطيط وإسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة، مع دراسة أن يتضمن ذلك وحدات بكل من العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بخلاف حوالى 20 أو 25 ألف وحدة سيتم تنفيذها بالمحافظات، بالتنسيق مع المحافظين.

كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور مسئولى الوزارة والهيئة الهندسية، لمتابعة المشروعات المشتركة بين الجهتين، خاصة بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى العلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

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