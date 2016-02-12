الإسكان تسلم رئيس الهيئة الهندسية خرائط تنفيذ 105آلاف وحدة لمتوسطى الدخل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تسليم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خرائط مواقع 50 ألف وحدة سكنية، لتبدأ الهيئة الهندسية فى تنفيذها، منها 40 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لسد الطلب المتزايد على المدينة، و10 آلاف وحدة سكنية بمدينة العبور، التى تحظى هى الأخرى بإقبال المواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له أنه تم تسليم رئيس الهيئة الهندسية أيضا خرائط مواقع 55 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، فى 15 مدينة جديدة، على أن يتم الانتهاء من تخطيط مواقع الـ45 ألف وحدة المتبقية، وتسليمها للهيئة الهندسية قريبا.

وعن تفاصيل وحدات الـ55 ألف وحدة التى سيتم تنفيذها بالمرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: سيتم تنفيذ 10368 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و11088 بالقاهرة الجديدة، و4440 وحدة بالعبور، و2616 بالشروق، و5160 بمدينة العاشر من رمضان، و3288 بمدينة بدر، و480 وحدة بمدينة السادات، و6456 بدمياط الجديدة، و48 ببرج العرب الجديدة، و1416 بمدينة 15 مايو، و2928 بالمنيا الجديدة، و3072 وحدة بأسيوط الجديدة، و936 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، إضافة إلى تنفيذ 1440 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و1272 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.

وفى سياق آخر، استعرض وزير الإسكان خطوات تنفيذ أعمال البنية الأساسية التى تتم حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكذا مخططات مدينة شرق بورسعيد.

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