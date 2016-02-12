حبس ضابط بـ"مرور السويس" 15 يوما بتهمة تقاضى رشوة لتزوير تراخيص سيارات

أمرت نيابة السويس، بحبس ضابط بإدارة مرور السويس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى رشوة مالية مقابل تزوير أوراق وتراخيص سيارات، وتم ضبطه بعد الاشتباه فى إحدى السيارات التابعة لمعرض سيارات فى السويس، وتبين أنه قام بتزوير تراخيصها.

وقررت النيابة حبس "و.ل" رائد الشرطة عقب تلقى معلومات أمنية وصلت إلى مباحث السويس تفيد بقيام الضابط المتهم بتزوير أوراق تراخيص سيارة تابعة لمعرض سيارات يملكها شخص يدعى "ع.هـ" بالمخالفة للقانون، مقابل رشوه مالية.

وبالتحرى تبين صحة المعلومات، وبتتبع السيارة المبلغ عنها، اكتشف ضباط المباحث أن المتهم زور لوحات معدنية ورخصة سيارة خاصة بمعرض سيارات، يملكه شخص يدعى "ع. هـ "، وبمناقشة صاحب المعرض اعترف قيامه بتسليم الضابط 4 آلاف جنيه مقابل إنهاء أوراق السيارة.