قاوم الزهايمر وارفع نسبة ذكائك بالمكسرات والباذنجان والروزمارى

تقوية الذاكرة والتخلص من النسيان وزيادة نسبة الذكاء غاية يسعى إليها الجميع، فالنسيان وضعف الفهم والاستيعاب من المعيقات اليومية التى تواجه الكثيرين وتؤخرهم عن التقدم فى حياتهم وأعمالهم.>وتؤكد الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الغذاء أفضل الطرق لزيادة نسب الذكاء والوقاية من النسيان وضعف الذاكرة، مشيرة إلى أن أفضل الأطعمة فى هذا الشأن تشمل :>*المكسرات: مهمة وغنية بالأوميجا 3 التى تعمل على تنشيط خلايا المخ وتجديدها باستمرار وتحسين عملها اليومى.

*الشاى الأخضر: مشروب غنى بمضادات الأكسدة ما يحمى من الإصابة بالزهايمر.

>* الروزمارى: تعد من أهم أنواع الأعشاب وهى غنية بحمض الكارونسيك الذى يحارب النسيان وألزهايمر.

>*الطماطم:غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية وتحوى ماده الليكويين التى تساعد فى حماية خلايا المخ وتعزز عملها.

>*الباذنجان: غنى بماده النياسين المضادة للأكسدة بشكل عام وتعمل على حماية المخ وخلاياه.

>*التوت: غنى ومفيد للذاكرة ومضاد للأكسدة

>*الأسماك: أفضل مقويات الذاكرة لاحتوائها على أوميجا 3 خاصة التونة والسردين والماكريل

>*جميع الأطعمة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات خاصة الورقية تحسن من نسبة الكوليسترول فى الدم وبالتالى تحافظ على كمية الدم الواصلة لخلايا المخ.