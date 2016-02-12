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دراسة: بعض أدوية السكر تساعد فى علاج إدمان الكوكايين

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دراسة: بعض أدوية السكر تساعد فى علاج إدمان الكوكايين دراسة: بعض أدوية السكر تساعد فى علاج إدمان الكوكايين
كشفت دراسة أمريكية عن أحد الأدوية المعالجة لمرضى السكر، والتى تساعد فى علاج الأشخاص مدمنى الكوكايين، وقد وجد الباحثون بأن العقار الذى يستخدم حاليا لمرضى السمنة والسكر من النوع الثانى قد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ووجد أيضا أن له القدرة على استخدامه فى علاج إدمان الكوكايين، جاء ذلك فى الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وأوضحت الدراسة، أن عقار "بيتا" المعالج للسكر، والمشتق من هرمون طبيعى يطلق عليه اسم "الجلوكاجون الببتيد -1" أو (GLP-1 ) المنظم للتغذية.

وأشارت الدراسة التى استمرت قرابة العامين على مجموعة من فئران التجارب، إلى أنه عند تنشيط مستقبلات هذا الهرمون فى منطقة المخ، بواسطة بعض عقاقير علاج السكر، والتى تتعامل مع السلوك والمكافأة، فلوحظ تراجع إدمان الكوكايين بصورة ملحوظة بين فئران التجارب.

ووفقا للتقرير تعد هذه المرة الأولى التى يظهر فيها مثل هذا الدور لهذا الهرمون فى الدماغ.

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