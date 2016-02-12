أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جدل بسبب مطالبة الدول المصابة بفيروس زيكا بالسماح للمرأة بالإجهاض

Google+ Print
جدل بسبب مطالبة الدول المصابة بفيروس زيكا بالسماح للمرأة بالإجهاض جدل بسبب مطالبة الدول المصابة بفيروس زيكا بالسماح للمرأة بالإجهاض
ثار جدل على نطاق واسع فى الدول التى تفشى فيها فيروس زيكا وهى فى الأغلب دول أمريكا اللاتينية بعد مطالبة المسئولين فى منظمة الأمم المتحدة بالسماح للمرأة المصابة بالفيروس بالإجهاض رغم أنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون فى دول مثل البرازيل بالسجن رغم أن عملية الإجهاض أصبحت تتم فى سرية تامة خوفا من تشوه الأجنة.

كما طالبت بضرورة استخدام وسيلة من وسائل منع الحمل وتأجيل مشروع الحمل لعدة سنوات حتى يتم القضاء على هذا الفيروس.

وكان فريق من الباحثين العالميين فى البرازيل قد كشفوا عن وجود فيروس زيكا فى البول واللعاب مما يشير إلى وسيلة جديدة للعدوى كما أدى الفيروس الذى أصاب 3 من البالغين فى كولومبيا إلى وفاتهم بأعراض جويلان باريه الذى يؤدى إلى الشلل التام.

وأكدت السلطات الصحية الأمريكية، نقل الفيروس عن طريق العلاقات الجنسية فى ولاية دالاس من زوج إلى زوجته.. مما يتطلب ضرورة استخدام العازل الواقى.

وأكد الطبيب الأمريكى وليم شافتر المسئول عن الطب الوقائى فى جامعة فاندر بليرت أن الفيروس يظل كامنا فى الجسم لمدة 9 شهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365