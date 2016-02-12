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الالتهابات الجلدية الأكثر شيوعا بين طلاب الثانوية الممارسين للمصارعة

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الالتهابات الجلدية الأكثر شيوعا بين طلاب الثانوية الممارسين للمصارعة الالتهابات الجلدية الأكثر شيوعا بين طلاب الثانوية الممارسين للمصارعة
أظهرت دراسة طبية حديثة أن طلاب المدارس الثانوية ممن يمارسون المصارعة هم الأكثر عرضة للالتهابات الجلدية من بين الطلاب الذين يمارسون رياضات أخرى.

وكان الباحثون قد عكفوا على دراسة بيانات عن الالتهابات الجلدية بين الرياضيين فى نحو 22 لعبة رياضية بين طلاب المدارس الثانوية، حيث لوحظ إصابة نحو 74% منهم بالالتهابات الجلدية خاصة بين المصارعين منهم فى مقابل 18% بين لاعبى كرة القدم.

وتشير البيانات إلى أن المعدلات الفعلية للالتهابات الجلدية لكل 100,000 بلغت 28,5 بين المصارعين فى مقابل 2,3 بين لاعبى كرة القدم.

وقال روبرت دولا فال أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية كلية الطب جامعة كولورادو الأمريكية، إنه "نظرا لطبيعة هذه الرياضة، فإنه ليس مستغربا أن يعانى المصارعون من التهابات جلدية، فمعظم هذه الإصابات هى عدوى بكتيرية وفطرية.

وكانت الإصابات الأكثر شيوعا فى الرأس والرقبة. وأكثر من 60% من الإصابات بكتيرية و28% فقط فيروسية.
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