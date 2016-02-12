أوسكار يستبعد الانتقال إلى الصين ويؤكد سعادته في تشيلسي

(إفي): استبعد البرازيلي أوسكار امبوابا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي انتقاله إلى الدوري الصيني، مؤكدا أنه "سعيد للغاية" في صفوف (البلوز).

وأضاف، في تصريحات لقناة (تشيلسي) "أريد البقاء هنا لفترة طويلة"، مشيرا "أريد الفوز بمزيد من المباريات والألقاب لأنني أحب تشيلسي وجماهيره. أنا سعيد للغاية في المدينة، وأسرتي كذلك".

وتناقلت وسائل إعلام بريطانية خلال الأسبوع الماضي أنباء بشأن تقدم جيانجسو سونينج الصيني بعرض بقيمة 57.5 مليون جنيه إسترليني (73 مليون يورو) للنادي الإنجليزي للاستعانة بخدمات اللاعب البرازيلي الدولي.

وكان النادي الصيني، الذي يمكنه ضم لاعبين حتى 26 من الشهر الجاري، قد تعاقد مع برازيليين آخرين خلال يناير الماضي، هما المهاجم أليكس تيشيرا ولاعب الوسط راميرس.

وانتقل تيشيرا إلى صفوف جيانجسو، بعد أن ترددت أنباء عن اهتمام ليفربول وتشيلسي بالاستعانة بخدماته، قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 38.4 مليون جنيه استرليني (50 مليون يورو)، بينما بلغت قيمة صفقة راميرس 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون يورو).

وأضاف اللاعب، الذي سجل ثمانية أهداف في 26 مباراة خاضها مع (البلوز) هذا الموسم، "ليس هناك أي سبب يدفعني لتغيير النادي. هنا الجميع يحبني، وأنا سعيد حيث أنا".