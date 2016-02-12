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وزير الاستثمار يصل محافظة أسوان لافتتاح فرع الهيئة الجديد

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وزير الاستثمار يصل محافظة أسوان لافتتاح فرع الهيئة الجديد وزير الاستثمار يصل محافظة أسوان لافتتاح فرع الهيئة الجديد
وصل أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الجمعة، إلى محافظة اسوان، لوضع حجر الأساس لفرع هيئة الاستثمار الجديد بديوان عام المحافظة.

ويرافق سالمان فى زيارته علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، ورؤساء الشركات التابعة فى أسوان.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الوزير لمحافظة أسوان، تفقد شركة الصناعات الكيماوية، وافتتاح ملحق فندق موفنبيك التابع للشركة القابضة للسياحة، والذى يضم 194 غرفة وجناحا، بتكلفة نحو 194 مليون جنيه، كما يفتتح 3 فروع لشركات التجارة بيع المصنوعات و"بنزايون" و"صيدناوى".

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