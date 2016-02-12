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سقوط "الشرقاوى" أخطر تاجر أسلحة ومخدرات فى حلوان

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سقوط "الشرقاوى" أخطر تاجر أسلحة ومخدرات فى حلوان سقوط "الشرقاوى" أخطر تاجر أسلحة ومخدرات فى حلوان
نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات بمنطقة حلوان، وبحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا بقيام "محمد ف ع" 32 سنة، وشهرته "محمد الشرقاوى"، عاطل، والسابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها قضية سرقة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد "جنايات حلوان" والمحكوم عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، بمزاولة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مكانا لترويج بضاعته.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم شريف فيصل رئيس مباحث حلوان، من استهدافه وضبطه وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلى عيار 7.62×39 مم " غير مبلغ بسرقتها، و68 طلقة من ذات العيار ، وبندقية خرطوش عيار 12 مم غير مبلغ بسرقتها، و28 طلقة من ذات العيار، و4 خزن آلية، وجراب للطلقات"، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام وأخرى من نبات البانجو وزنت 1 كيلو و500 جرام ، و 800 قرص مخدر ، ومبلغ 10000 جنيه .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات من أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار، وترويجها على عملائه بالمنطقة، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365