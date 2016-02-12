بطلة «تايتانك» تتزعم عصابة مافيا في «تريبل»

تلعب الممثلة الإنجليزية كيت وينسلت دور امرأة إسرائيلية شريرة، تتزعم عصابة مافيا، في أحدث فيلم لها (تريبل 9).

ويشاركها بطولة (تريبل 9) كل من وودي هارلسون وكيسي أفليك وشيوتيل إيجيوفور، والفيلم مليء بالحركة ويدور عن فساد الشرطة وعالم الجريمة.

واكتسبت “وينسلت” شهرتها بفيلم (تايتانك) فازت بجائزة الأوسكار، وهي مرشحة هذا العام لجائزة أخرى عن دورها في فيلم (ستيف جوبز).

وتدور أحداث فيلم وينسلت الجديد في مدينة أتلانتا، ويتناول التخطيط لعملية سطو كبيرة مع كثير من إراقة الدماء بالأسلحة النارية.

أما الممثل آرون بول فيؤدي دور شرطي سابق يتحول إلى عضو عصابة في الفيلم، وهي الشخصية التي وصفها بأنها “الأكثر غموضا ” التي اجتهد ليقدمها.

وقال “أحب الأعمال الدرامية الغامضة والمكثفة والصارمة وهذا (العمل) هو كذلك تماما”.

ومن المقرر أن يعرض (تريبل 9) في دور السينما ببريطانيا في 19 فبراير، وفي الولايات المتحدة في 26 فبراير.