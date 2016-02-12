برجك اليوم القوس ليوم الجمعة 2016/2/12

حظك اليوم لبرج القوس:

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>مزيد من التوتر والقلق سيحاصر أبناء هذا البرج بسبب بعض المكائد التى يحاول زملاء العمل إيقاعهم بها، لذلك يجب أن يتوخوا الحذر لكن دون أن يشعروا بالاضطهاد ويحاولوا أن يأخذوا الموقف بكل بساطة.>المشاكل ستحاصر أبناء هذا البرج وستجعلهم فى حاجة للهروب من هذه الحياة التى لم يجدوا بها متعة، لكن الانفصال والتسرع فى اتخاذ هذا القرار سيكلفنا كثيرا وسيكون الندم هو النهاية الوحيدة له.>على الرغم من كم المشاكل التى يقع فيها هذا البرج على المستوى العملى أو العاطفى إلا أنهم سيمرون من بعض المشاكل الصحية مرور الكرام دون أن يترك أى أثر سلبى فيما بعد.>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.