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مقتل 21 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز

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مقتل 21 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز مقتل 21 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز

أرشيفية

لقى 21 من مليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم وأصيب العشرات في المعارك التي دارت بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات في جبهات القتال في مدينة تعز وقصف طائرات التحالف لمواقعهم.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس العسكري بتعز،  أن عنصرين من المقاومة قتلوا في المعارك وأصيب 20 آخرون فيما قتل مدنيان وأصيب 5 بسبب القصف العشوائي لمدفعية المليشيات على الأحياء السكنية.

وقد قامت طائرات التحالف بقصف مواقع تمركز المليشيات في أماكن متفرقة من المدينة وتركز القصف في وسط مدينة المخا وشمال جبل النار بمفرق المخا غرب المدينة وموقع الدفاع الجوي بجبل امان بالحوبان شرقا وجبل الهتاري بحيفان جنوب المدينة مما أوقع خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير معدات عسكرية.

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