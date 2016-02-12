أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 22 مشتبها به فى حملات أمنية بشمال سيناء

Google+ Print
ضبط 22 مشتبها به فى حملات أمنية بشمال سيناء ضبط 22 مشتبها به فى حملات أمنية بشمال سيناء
قالت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم، إنه تم توقيف 22 مشتبها به خلال حملات أمنية على مناطق متفرقة داخل مدينة العريش ورفح والشيخ زويد على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المصادر، أنه جار فحص الموقوفين أمنيا، وتم خلال العمليات استهداف مناطق وصلت معلومات لتواجد مطلوبين أمنيا بها، وطوقتها قوات الأمن وقامت بفحص وتفتيش منازل بها ومراجعة أوراق مقيمين جدد بها من محافظات أخرى.

وقال أهالى، إن طائرات قصفت أهدافا جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش، وسمع دوى انفجارات متتالية خلال ساعات الليل والساعات الأولى من صباح اليوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365