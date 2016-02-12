ضبط 22 مشتبها به فى حملات أمنية بشمال سيناء

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم، إنه تم توقيف 22 مشتبها به خلال حملات أمنية على مناطق متفرقة داخل مدينة العريش ورفح والشيخ زويد على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المصادر، أنه جار فحص الموقوفين أمنيا، وتم خلال العمليات استهداف مناطق وصلت معلومات لتواجد مطلوبين أمنيا بها، وطوقتها قوات الأمن وقامت بفحص وتفتيش منازل بها ومراجعة أوراق مقيمين جدد بها من محافظات أخرى.

وقال أهالى، إن طائرات قصفت أهدافا جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش، وسمع دوى انفجارات متتالية خلال ساعات الليل والساعات الأولى من صباح اليوم.

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