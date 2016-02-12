مقتل 49 شخصًا في مواجهات عنيفة بأحد سجون المكسيك

لقي 49 شخصًا مصرعهم فيما أصيب 12آخرين في مواجهات عنيفة بين سجناء في سجن في مدينة مونتيري شمال شرق المكسيك، عشية زيارة للبابا فرنسيس.

> وقال حاكم ولاية نويفو ليون خايمي رودريغيز، إن السجناء تعاركوا وأضرموا حرائق في مواجهات استمرت بين ثلاثين وأربعين دقيقة اندلعت بعد معركة بين مجموعتين إجراميتين متناحرتين داخل عصابة واحدة تعرف باسم زيتا.

وأضاف أن السجناء “استخدموا السلاح الأبيض وخصوصا العصي” في سجن توبو شيكو، وأوضح أن السجن وهو الأقدم في المنطقة يضم 3800 سجين وهو عدد يشكل ضعف طاقته.

وتأتي هذه المواجهات بينما يبدأ البابا فرنسيس الجمعة زيارة إلى المكسيك التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات وحروب العصابات.