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دراسة : العلكة «مفيدة» لصحة أسنان الأطفال

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دراسة : العلكة «مفيدة» لصحة أسنان الأطفال دراسة : العلكة «مفيدة» لصحة أسنان الأطفال

أرشيفية

ذكرت دراسة طبية حديثة أن مضغ العلكة “الخالية من السكر” يحسن صحة أسنان الأطفال، وتعتبر من العوامل المساعدة للحصول علي أسنان قوية وصحية، وتساعد علي تنظيف الأسنان، فيما يرجح خبراء أن مضغ 3 حبات يقي من تسوس الأسنان.

وأوضحت الدراسة أن مضغ العلكة يساعد على تحفيز إنتاج اللعاب، الذي يقضي علي الأحماض التي تنتجها البكتيريا في الفم، فهو يعمل علي زيادة الكالسيوم والفوسفور في الأسنان، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأشارت الدراسة إلى أن “العلكة” تمنع التسوس عند الأطفال حال استخدامها بعد وجبات الطعام.

وقالت هيئة الصحة البريطانية إن الأطفال تحت 12 عاما إذا تناولوا 3 حبات من العلكة يوميا، سيوفر لها نحو حوالي 3 مليون جنيه إسترليني من نفقات علاج الأسنان.

وأوضحت أنه إذا استطاع كل طفل مضغ علكة واحدة “خالية من السكر” يوميا ستوفر الهيئة البريطانية نحو 2.8 مليون إسترليني سنويا.

يذكر أن عملية مضغ العلكة تعد أيضا أحد أنواع التمارين الرياضية لتقوية فك الأسنان.

 

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