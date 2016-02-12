"كهرباء شمال القاهرة" تخصص خطوط ساخنة لحل أزمة الفواتير الخاطئة

أكد المهندس ناجى عطا رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم تخصيص خط ساخن لعملاء الشركة ليتمكنوا من خلاله من تسجيل قراءة العداد من خلال إرسال رسالة نصية إليه، وذلك ضمن خطط الشركة للقضاء على أزمة فواتير الاستهلاك الخاطئة.

وأوضح رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستهلك يقوم بإرسال الـ14 رقم الخاصين بالعداد فى رسالة نصية على رقم 91121 لتسجيل بياناته على الخدمة،موضحاً أن الشركة ترد عليه برسالة توضح فيها مواعيد تسجيل القراءات و قيمة الفواتير المستحقة للشركة.

وأشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى أن إدارة الكشف و التحصيل بالشركة ستقوم كل 3 أشهر بفحص العدادات الخاصة بالمشتركين فى هذه الخدمة، للتأكد من صحة القراءات التى يتم إرسالها،موضحاً أنه سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة حال ثبوت إرسال قرءات خاطئة للشركة من قبل المستهلك.

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