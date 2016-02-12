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انتهاء الاستعدادات لتشغيل معبر رفح غدا أمام حركة العبور بين مصر وغزة

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انتهاء الاستعدادات لتشغيل معبر رفح غدا أمام حركة العبور بين مصر وغزة انتهاء الاستعدادات لتشغيل معبر رفح غدا أمام حركة العبور بين مصر وغزة
أعلن مصدر مسئول فى معبر رفح عن انتهاء جميع الاستعدادات لتشغيل المعبر بين وقطاع غزة غدا وبعد غد لعبور المسافرين بين الجانبين من أصحاب الحالات الإنسانية.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إنه تم إلغاء الإجازات للموظفين والعاملين بالمعبر وتجهيز الصالات وحافلات النقل لتمكين أكبر عدد من المسافرين من المرور.

من جانبه قال مصدر أمنى، إنه تم إعداد خطة تأمين موسعة للمعبر خلال فترة تشغيله وتأمين طرق المسافرين من رفح حتى العريش، فضلا عن نشر قوات تأمين حول محيط المعبر وتنظيم حركة المرور للسيارت الخاصة والأجرة التى تقل المسافرين والسماح بمرورها بعد أخذ التصريحات اللازمة لها.

وشهدت مدينة العريش وصول أعداد من المسافرين الفلسطينيين من الجانب المصرى إلى قطاع غزة، واتخذوا من فنادق مدينة العريش على بعد 40 كيلو مترا من معبر رفح مقرا لهم لحين مغادرتهم صباح غد السبت.

وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات القوات الأمنية فى منطقتى رفح والشيخ زويد لن تتوقف خلال فترة تشغيل المعبر.

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مصر 365

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