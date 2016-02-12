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سلفيون يتداولون فتاوى تحريم الاحتفال بعيد الحب..ويؤكدون: تشبه بالكفار

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سلفيون يتداولون فتاوى تحريم الاحتفال بعيد الحب..ويؤكدون: تشبه بالكفار سلفيون يتداولون فتاوى تحريم الاحتفال بعيد الحب..ويؤكدون: تشبه بالكفار
تداول نشطاء محسوبون على الدعوة السلفية وحزب النور فتاوى تحرم الاحتفال بعيد الحب، معتبرين الاحتفال به تشبه بالكفار.

ودشنوا هشتاج "أنا مسلم لا احتفل بعيد الحب" ونشروا من خلاله فتاوى لشيوخ سعوديين يحرمون الاحتفال بعيد الحب، كما روجوا بعنوان لماذا لا احتفل بعيد الحب.

ورواج نشطاء الدعوة السلفية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين التى يقول فيها رد على سؤال ما حكم الاحتفال بعيد الحب أو تبادل الهدايا فى ذلك اليوم وإظهار ذلك العيد: " لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد المبتدعة؛ لأنه بدعة محدثة لا أصل لها فى الشرع فتدخل فى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أى مردود على من أحدثه".

وأضاف: "أن فيها مشابهة للكفار وتقليدًا لهم فى تعظيم ما يعظمونه واحترام أعيادهم ومناسباتهم وتشبهًا بهم فيما هو من ديانتهم وفى الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم" مضيفين :"ما يترتب على ذلك من المفاسد والمحاذير كاللهو واللعب والغناء والزمر والأشر والبطر والسفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء أو بروز النساء أمام غير المحارم ونحو ذلك من المحرمات، أو ما هو وسيلة إلى الفواحش مقدماتها، ولا يبرر ذلك ما يعلل به من التسلية والترفيه وما يزعمونه من التحفظ فإن ذلك غير صحيح، فعلى من نصح نفسه أن يبتعد عن الآثام ووسائلها، مضيفاً :"وعلى هذا لا يجوز بيع هذه الهدايا والورود إذا عرف أن المشترى يحتفل بتلك الأعياد أو يهديها أو يعظم بها تلك الأيام حتى لا يكون البائع مشاركًا لمن يعمل بهذه البدعة والله أعلم".

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>- بمناسبة عيد الحب.. القومى لثقافة الطفل يقيم أسبوعا فى حب مصر

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