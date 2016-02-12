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مقتل 5 جنود يمنيين فى هجوم مسلح على مركز شرطة بعدن

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مقتل 5 جنود يمنيين فى هجوم مسلح على مركز شرطة بعدن مقتل 5 جنود يمنيين فى هجوم مسلح على مركز شرطة بعدن
لقى 5 جنود يمنيين مصرعهم وأصيب آخرون فى هجوم مسلح على مركز شرطة البساتين فى مدينة عدن باليمن، وذلك وفق ما قالت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وقُتل بالأمس 3 جنود يمنيين أيضا فى هجوم مسلح بمدينة عدن، فيما أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية أكدت عملها حاليا على إعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويرها بصورة مهنية عنوانها الكفاءة والمساواة بهدف الإسراع فى تحقيق النصر النهائى على المليشيات.
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