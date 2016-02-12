طائرات دول التحالف تواصل قصف مواقع المليشيات فى صنعاء

> واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت فجر اليوم معسكر قوات الأمن المركزى فى الصباحة ومعسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة ومنطقة السبعين فى الجنوب وسمعت دوى انفجارات عنيفة فى هذه الأماكن، كما استهدفت مخزنا لزيوت السيارات فى جولة المصباحى بحى حدة جنوب العاصمة يتبع أحد رجال الأعمال مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وتركز قصف طائرات التحالف على ما تبقى للمليشيات من تجمعات فى مديرية نهم فى معسكر اللواء 63 ومواقع فى منطقتى مسورة ومحلى فى نهم شرق العاصمة بهدف منع وصول تعزيزات للمليشيات من صنعاء ومواقع مدفعية مضادة للطائرات فى جبل شاهر بمنطقة ضلاع همدان شمال غرب العاصمة أمس ومعسكر الجبل الأسود فى مديرية بنى مطر غرب العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة ومعسكر جبل عيبان ومعسكر الأمن المركزى فى منطقة عصر غرب العاصمة.

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