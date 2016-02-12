نائبة جنوب سيناء: قطاع السياحة يحتاج لخطة عاجلة لتطويره

أكدت النائبة سارة صالح أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بجنوب سيناء، أن قطاع السياحة فى مصر يحتاج إلى خطة عاجلة لتطويره وإعادة الثقة فيه، لاسيما بعد تأثره بشكل واضح إثر سقوط الطائرة الروسية نهاية العام الماضى.

وأشارت فى بيان لها اليوم إلى أن هناك نسبة كبيرة من مشاكل السياحة متعلقة بطريقة التعامل الخاطئ مع السياح ومحاولة البعض استغلالهم ماديا من بعض الفئات وكذلك مشكلة التسول مضيفًة أنه طبقا لدراسة أعدها فريق عمل النائبة تبين أن طريقة تعامل المصريين من جميع الفئات مؤثرة فى الجذب السياحى بنسبة 64%.

وأوضحت سارة صالح أن نسبة 36% فى عنصر جذب السياحة يرجع للعوامل الخارجية ونسبة 23,28% من العاملين بالقطاع السياحى و60% من السياح أكدوا أن الباعة الجائلين سببا فى التأثير السلبى على السياحة المصرية ونسبة 9,52% رأت أن العمالة ليست مدربة بطريقة تؤهلهم للاحتكاك المباشر بالسائحين، حيث تواجه هذه الفئة مشكلات عدة منها عدم إجادة لغة السائح كما أنها تفتقد لمعرفة الطرق والأساليب الصحيحة للتعامل مع السائح.

وأكد نائبة جنوب سيناء أن أسعار الخدمات السياحية تؤثر بنسبة 27,39% وأن ارتفاع المنتج السياحى قد يشكل مشكلة للسائح، حيث يعطيه الشعور بأنه مستغل مما ينتج الشعور بعدم الثقة فى بعض تعاملاته الأخرى، حيث اتفقت آراء ملاك البازارات السياحية بنسبة 23% بأن العمولات التى يحصل عليها المرشدون السياحيون سبب فى رفع الأسعار وأن السائحين يلجأون للحيل للحصول على المنتج بسعر منخفض أو الحصول على تخفيضات، كما أن بعضهم يلجأون للفصال مما يدفعهم لرفع سعر المنتج.

وأكدت أن طبقا للدراسة فإن نسبة 4% رأت أن السياحة الداخلية مهملة ولا يتم الترويج لها لتكون بديلا عن السياحة الوافدة من الخارج وقت الأزمات، وأن انخفاض معدلات النظافة والتعثر المرورى والتركيز على أنواع معينة من السياحة دون غيرها من الأسباب المباشرة فى تدهور السياحة.