احذر.. أغلب أدوية الحموضة وقرحة المعدة تسبب الكسور وهشاشة العظام

القرح والحموضة من أشد الأعراض المرضية التى تصيب المعدة، وتسبب آلامًا مبرحة فيها، بجانب الشعور بالحرقة وعدم الراحة بعد تناول كل وجبة، فهى نوع من العذاب للمريض بها.

وهناك الكثير والكثير من الأدوية والعقاقير التى تعمل على تحسين حموضة المعدة والتخلص من تكرار الإصابة بها، فضلاً عن علاجها إلا أن الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء حذر من الإسراف فى تعاطى هذه الأدوية، خاصة التابعة للفئة التى تسمىppi proton pump ihibitor، وهى الأكثر انتشارًا بالأسواق.

وأوضح الدكتور مروان أن هذه النوعية من الأدوية تعمل على تبطين وحماية الغشاء المخاطى للمعدة، لكن بها نسبة من الخطورة حيث تعمل على تثبيط درجة الحموضة المعدية ما يمنع امتصاص الكالسيوم بها، وبالتالى تؤثر بمرور الوقت على سلامة العظام ودرجة صلابتها، وهذا ينجم عنه حدوث كسور متفرقة فى عظام الجسم، تمتد إلى المفاصل، وخصوصا فى كبار السن وطالب الباحث فى الدواء والغذاء المريض بقياس نسبة الكالسيوم فى الدم بصفة دورية وكذلك قياس نسبة هشاشة العظام على جهاز يسمى ديكسا، والإقلال من تناول هذه الأدوية وتجنب الجرعات الكبيرة فترات طويلة، واستشارة المختص فى تخفيف الجرعة اليومية.