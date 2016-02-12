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فوزي البنزرتي: تدريب الأهلي شرف

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فوزي البنزرتي: تدريب الأهلي شرف فوزي البنزرتي: تدريب الأهلي شرف

أكد فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي أن تدريب الأهلي شرف لأي مدرب مشيرا في الوقت ذاته عدم تلقيه عرض رسمي لتولي المنصب.

وسألت إذاعة شمس إف إم التونسية المدرب القدير عن إمكانية تدريب للأهلي فأجاب "لم أتلق عرضا رسميا".

وأضاف "إذا أرادني الأهلي سأدرس الأمر مع إدارة النجم الساحلي".

وأتم "تدريب الأهلي شرف لأي مدرب تونسي".

وحقق البنزرتي لقب الكونفدرالية العام الماضي مع النجم الساحلي بعدما تغلب على أورلاندو بايرتس في النهائي عقب تخطيه للزمالك في نصف النهائي.

وقاد البنزرتي الرجاء المغربي لوصافة مونديال الأندية عام 2013 حين خسر على ملعبه في النهائي أمام بايرن ميونيخ.

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