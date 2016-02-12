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عمرو جمال: هذه نصيحتي لباسم مرسي .. وأحب اللعب بجوار أيمن حفني

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عمرو جمال: هذه نصيحتي لباسم مرسي .. وأحب اللعب بجوار أيمن حفني عمرو جمال: هذه نصيحتي لباسم مرسي .. وأحب اللعب بجوار أيمن حفني

وجه عمرو جمال مهاجم الأهلي رسالة دعم لزميله بمنتخب باسم مرسي لاعب الزمالك الذي لم يسجل أي أهداف هذا الموسم.

وقال جمال:"باسم مرسي من أفضل مهاجمي مصر، وله دور بارز في تتويج الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي، ويعجبني أداءه للغاية، فهو مجتهد".

وأضاف عبر قناة (أون تي في) "تحدثت مع باسم مرسي، ونصحته بالعمل بجدية، وأن يتحمل كافة الضغوط الواقعة عليه، وأثق أنه سيعود لمستواه ويستعيد حاسة التهديف".

وواصل مهاجم الأهلي الشاب "المنافسة على الدوري لم تحسم بعد، فالزمالك يضم لاعبين بارزين مثل محمود شيكابالا ومصطفى فتحي وأيمن حفني الذي أحب اللعب بجواره، فهو يصنع الفارق في ثانية واحدة".

وأتم "قبل لقاء القمة، حذرنا حسام غالي من الاستهانة باللقاء، لأن الزمالك معنوياته منخفضة، وأكد للاعبين في حالة عدم التعامل بجدية، سنخسر اللقاء".

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