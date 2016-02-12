الإنتاج الحربي: لن نترك شوقي غريب إلا لمنتخب مصر

رد ماهر كُسبة رئيس نادي الإنتاج الحربي على تلويح شوقي غريب المدير الفني للفريق برحيله نهاية الموسم الجاري.

وصرح كُسبة عبر قناة (أون تي في) "أؤكد بتمسك إدارة النادي بشوقي غريب، ولن نتركه إلا لمنتخب مصر فقط".

وأضاف "إدارة الإنتاج وفرت كافة الإمكانيات من ملابس وإقامة بالفنادق ومعسكرات، وصرف رواتب اللاعبين بانتظام".

وقال:"أما بشأن مكافآت الفوز، يتم صرفها في مواعيد محددة، بمجرد تحصيل إدارة النادي جزء من الإيرادات".

وأشار إلى أن إدارة النادي صبرت كثيرًا على هذا الفريق حيث كان في مؤخرة الجدول بنهاية الموسم، والآن سننافس على المربع الذهبي.

وجمع الإنتاج الحربي 25 نقطة من 18 مباراة، يحتل بهم المركز السابع.