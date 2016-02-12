رئيس أسوان: الوزير وعدني بحل الأزمة المادية

قال حسن عبد القادر رئيس أسوان إن خالد عبد العزيز وزير الرياضة وعده أنه سيدعم النادي حتى يتجاوز أزمته المالية.

وصرح عبد القادر الخميس أنه سينحسب من الدوري المصري الممتاز لعدم توفر الموارد المالية اللازمة التي يتطلبها الفريق من أجل السفر والإقامة.

وفاز أسوان على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الـ18 من عمر المسابقة وتحدث عبد القادر عقب المباراة لقناة الحياة.

وقال عبد القادر:"ضعوا أنفسكم مكاني، لا أملك أية نقود حتى فندق أسوان عانينا من أجل الإقامة به".

وأضاف "معالي الوزير تحدث معي أثناء المباراة وأبلغني أنه سيدعمنا حتى نسدد مديونياتنا".