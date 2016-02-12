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حبس متهمين جدد فى واقعة السطو المسلح على شركة صرافة الدقى

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حبس متهمين جدد فى واقعة السطو المسلح على شركة صرافة الدقى حبس متهمين جدد فى واقعة السطو المسلح على شركة صرافة الدقى
أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، بحبس متهمين جديدين من المتورطين فى عملية السطو المسلح على شركة صرافة بمنطقة الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات، ليصل عدد المتهمين المضبوطين فى القضية إلى 4، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب.

كانت مباحث الجيزة، بإشراف اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من القبض على 2 جدد من المتهمين بالسطو المسلح على شركة صرافة بمنطقة الدقى، والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف ليصل عدد المتهمين المضبوطين فى القضيه 4 أشخاص.

وقد نجح الرائد مصطفى خليل، ومعاوناه النقيبان محمد مختار ومصطفى عرفة، من ضبط الجناة، وبحوزتهم جزء كبير من المبلغ المستولى عليه، ويكثف رجال المباحث، بإشراف العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، من إجراء التحريات للقبض على المتهم الخامس المتورط فى الحادث.


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