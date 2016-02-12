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هأارتس: الإجراءات الأمنية المشددة بالقاهرة دفعت السفير الإسرائيلى للاستقالة

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هأارتس: الإجراءات الأمنية المشددة بالقاهرة دفعت السفير الإسرائيلى للاستقالة هأارتس: الإجراءات الأمنية المشددة بالقاهرة دفعت السفير الإسرائيلى للاستقالة
كشفت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن السبب الرئيسى وراء تقدم السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن باستقالته من منصبه بعد عامين فقط من تعيينه هو الإجراءات الأمنية المشددة فى القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن تحركان السفير الإسرائيلى بالقاهرة محدودة للغاية، وتستلزم إجراءات أمنية مشددة، لذلك فإن معظم نشاطات السفير تتم من خلال السفارة الموجودة بمنزله الصغير .

وقالت الصحيفة إنه منذ اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية فى عام 2011، ولا يوجد مبنى محدد للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مما يجعل السفير الإسرائيلى يتواجد 3 أيام فقط بالقاهرة .

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