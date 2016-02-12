نقابة الأطباء تستعد لعقد عموميتها الطارئة اليوم لبحث الاعتداء على أعضائها

بدأت النقابة العامة للأطباء، فى الاستعداد لاستقبال أعضائها الراغبين فى المشاركة بفعاليات الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها ظهر اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة، وذلك من خلال تعليق علم مصر على مدخل المقر الرئيسى لها، وتخصيص حوالى عشرة أماكن داخل النقابة مدعمة بشاشات بلازما لاستيعاب الأعداد المتوقع حضورها.

وأوضحت النقابة ،أنه من المقرر أن تناقش الجمعية الاعتداء على الأطباء، وقرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى، مشيرة إلى أنه لن يتم مناقشة أية موضوعات أخرى نظرا لأنها جمعية طارئة، على أن يتم مناقشة أية قضايا مطروحة أخرى فى الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها الشهر المقبل.

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