أحد مصابى الثورة بالوادى الجديد: أعيش بالشارع أنا وبناتى بعد احتراق منزلى

ناشد حسن بدرى تونى "موظف" وكان أحد مصابى الثورة بالوادى الجديد، المسئولين بالمحافظة لمساعدته بعد ان تعرض منزله البسيط لحريق هائل تسبب فى تدمير كافة محتوياته، وإصابة 3 من بناته بحروق فى الوجه والجسم حيث تعرض المسكن الكائن بمنطقة عزبة البلايلة بحى القلقان لماس هربائى تسبب فى الحريق ونجت الأسرة من الحريق باستثناء بعض الحروق البسيطة التى تعرضت لها بناته.

وقال حسن بدرى فى تصريح خاص لــــ"اليوم السابع" إن حريقا هائلا حدث فى مسكنه وهو عبارة عن غرفتين حصل عليهما من والده للإقامة فيهما لكونه لايمتلك شقة وحدث الحريق المفاجئ أثناء نومهم وبعناية الله تمكن من إنقاذ أسرته ليحترق المسكن بالكامل وأصبح يعيش فى الشارع منذ نشوب الحريق ولا يعرف كيف يتصرف حيث إنه من مصابى الثورة وحصل على تعويض قيمته 5 آلاف جنيه قام باستثمارها فى شراء تروسيكل للعمل عليه لنقل البضائع.

وأضاف بدرى أنه قام بالاتصال باللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، ولم يتمكن من التواصل معه وتوجه بعدها إلى مقر ديوان عام المحافظة لطلب مساعدة ليتمكن من إعادة إصلاح مسكنه وخاصة أنه يعول 5 بنات وزوجته التى لا تعمل ويخاف عليهم من شدة البرد بعد أن احترق الأثاث بالكامل.



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