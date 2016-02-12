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ضبط هارب من حكم بـ3 سنوات وسيارة مسروقة وتحرير محاضر تموينية بشرم الشيخ

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ضبط هارب من حكم بـ3 سنوات وسيارة مسروقة وتحرير محاضر تموينية بشرم الشيخ ضبط هارب من حكم بـ3 سنوات وسيارة مسروقة وتحرير محاضر تموينية بشرم الشيخ
تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط هارب من حكم بالحبس 3 سنوات بمدينة شرم الشيخ
>كان اللواء مجدى موسى قد تلقى اخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط وأفراد مباحث قسم أول شرم الشيخ من ضبط أحد الهاربين من حكم بالسجن 3 سنوات.

وتنفيذا لتعليمات مدبرأمن جنوب سيناء ومدير المباحث الجنائية بضرورة التصدى للخارجين عن القانون وضبط العناصر الاجرامية والهاربين من الاحكام وفحص المترددين على شرم الشيخ استعداد لمؤتمر الكوميسا تمكنت ضباط وحده مباحث قسم شرطه اول شرم الشيخ من ضبط المحكوم عليه: م. ع. خ. ش السن 42 عاطل ومقيم المنتزه اول - اسكندريه والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيه رقم 403 لسنه 2014 جنايات شرم الشيخ - جنوب سيناء " مخدرات " والمقيده كلى مستانف رقم 1092 لسنه 2014 حصر رقم 8631 لسنه 2015 3 سنوات وغرامه 10000 جنيه غيابى بجلسه 27/ 12 / 2015 فى قضية مخدرات اخرى بشرم الشيخ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه.

فى سياق متصل، تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها فى احداث ثورة يناير، حيث تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء اخطارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط مباحث ابورديس من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية وبها سلاح إلى ومخدرات.
>فقد وردت المعلومات إلى الرائد محمد طاحون رئيس مباحث ابورديس تفيد بوجود سيارة ربع نقل مسروقة باحد الاماكن بنطاق ابورديس وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط السياره شيفروليه ربع نقل خضراء اللون بدون لوحات معدنيه وتحمل شاسيه رقم 7102652، موتور رقم 58467 وتبين انها مبلغ بسرقتها فى واقعه المحضر رقم 5691 لسنه 2011 جنايات اول السلام عن بلاغ حسن محروس حسن مقيم 12 شارع احمد السيد الزيتون - القاهره بتاريخ 11/8/2011
> وعثر بداخلها على سلاح إلى عيار 7،62 فى 39 بالخزينه الخاصه بها وعدد 4 طلقات وعدد 2 قطعه كبيره الحجم "فرش "من جوهر الحشيش وزنوا حوالى ( 500 ) جرامتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المحضر على النيابة لإتخاذ اللازم.

كما تمكنت مديرية بجنوب سيناء برئاسة المهندس علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء من تحرير9محاضر فى حملتى تموين على مدينة ابورديس وابوزنيمة.

واكد علاء خريبة وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء"لليوم السابع"، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد حنفى وزير التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية العامة والمخابز ومحطات الوقود وتعبئة البوتاجاز وكذا مستودعاتها والبدالين التموينين بالمحافظة فقدنفذت المديرية حملتان أحدهما بمدينة ابورديس والاخرى بمدينة أبوزنيمة أمس وأسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر تموينية مختلفة شملت 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى للسجاير، ومحضر عدم إعلان عن مواعيد العمل لمخبز شركة منجنيز مدينة ابوزنيمة مخبز بلدى منظومة، ومحضر لسلع بدون فواتير لمحل أدوات صحية، محاضر عدم إعلان عن الأسعار. وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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