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القوى الكبرى تتفق على "وقف الأعمال العدائية" فى سوريا

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القوى الكبرى تتفق على "وقف الأعمال العدائية" فى سوريا القوى الكبرى تتفق على "وقف الأعمال العدائية" فى سوريا

>اتفقت القوى الكبرى الجمعة فى ميونيخ (جنوب المانيا) على خطة طموحة لوقف المعارك فى الحرب الدائرة فى سوريا خلال إسبوع وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك فى ختام خمس ساعات من مفاوضات تهدف إلى إحياء عملية السلام المتعثرة فى هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بعد محادثات مطولة شارك فى رعايتها مع نظيره الروسى سيرجى لافروف أن الدول ال17 المشاركة اتفقت على "وقف للمعارك فى جميع أنحاء البلاد فى غضون إسبوع".

كما اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على "بدء تسريع وتوسيع إيصال المساعدات الانسانية فورا". وقال كيرى أن ذلك "سيبدأ هذا الإسبوع أولا إلى المناطق الأكثر احتياجا ثم إلى الذين يحتاجون اليها فى البلاد وخصوصا فى المناطق المحاصرة والتى يصعب الوصول اليها".

وأشار إلى أن هذه المساعدات ستشمل سلسلة من المدن المحاصرة منها دير الزور (شرق) حيث يطوق مسلحون القوات الحكومية.
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