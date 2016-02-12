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غدًا.. الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بنادى بنها الرياضى

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غدًا.. الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بنادى بنها الرياضى غدًا.. الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بنادى بنها الرياضى
يستضيف نادى بنها الرياضى فى العاشرة صباح اليوم الجمعة ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى بعنوان "مخاطر سرطان الثدى وأهمية اكتشافه فى مرحلة مبكرة" وذلك ضمن فعاليات حملة "اكتشفى" التى ينظمها البرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة.

وبالتزامن تتواجد الوحدة المنتقلة التابعة لحملة "اكتشفى" فى النادى لتوقيع الكشف وإجراء أشعة الماموجرام لبعض السيدات بغرض معرفة إصابة أي منهن بسرطان الثدى من عدمه.

وخلال الندوة تلقى الدكتورة نجلاء عبد الرزاق أستاذ الأشعة التداخلية ومديرة البرنامج القومى لصحة المرأة محاضرة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى وتعريف النساء بمخاطر اكتشافه فى مراحله المتقدمة وأهم أسباب الإصابة به وعوامل الخطر وكيفية الوقاية من سرطان الثدى.

ويشارك فيها الدكتور أحمد عيسى أستاذ الأورام بكلية طب عين شمس والفنانة سيمون.
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