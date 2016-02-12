مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة

لقى قبل قليل شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى اتجاه كفر الشيخ أمام محطة تمويل سيارات توتال دائرة مركز شرطة كفرالدوار.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س ط ل 9372 رحلات الإسكندرية "ميكروباص" قيادة محمد صبحى عبدالستار عوض سائق ومقيم بلقطر مركز أبو حمص، السيارة رقم س م أ 3914 / س أ ل 4817 نقل بمقطورة قيادة فرج محمود حامد الحداد سائق ومقيم الدخيلة بالإسكندرية.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة عدد ( 10 ) من مستقلى ذات السيارة وجميعهم يقيمون أبو حمص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج ، وتحرر المحضر 3155/2016 جنح المركز .

فى سياق متصل، أصيب صباح اليوم موظف وابنته فى حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية الحجناية دائرة مركز شرطة دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين جرار زراعى بمقطورة "بدون لوحات معدنية" قيادة "عمرو طه محمد أحمد" عامل زراعى ومقيم شنديد مركز إيتاى البارود، بالسيارة رقم ن ب 3684 نقل "فر قائدها هارباً تاركا السيارة" والسيارة رقم س ب ر 9356 ملاكى قيادة "محمود شحاته ابو هبش" موظف ومقيم الإسكندرية.

وأثناء سير الجرار الزراعى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى للمقطورة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وتصادف قدوم السيارتين فى ذات الاتجاه فاصطدمتا بها، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثالثة وابنته شروق "طالبة"، ومقيمة بذات العنوان، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر المحضر 4062/2016 جنح المركز.