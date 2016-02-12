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انقطاع المياه غدا عن بعض مناطق محافظة الشرقية لتطهير المحطة المرشحة

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انقطاع المياه غدا عن بعض مناطق محافظة الشرقية لتطهير المحطة المرشحة انقطاع المياه غدا عن بعض مناطق محافظة الشرقية لتطهير المحطة المرشحة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية أنه سيتم قطع الخدمة عن مركز بلبيس ، غد السبت، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء ولمدة 9 ساعات، وذلك لأجراء أعمال تطهير بالمحطة المرشحة .

وقالت الشركة فى بيان إن إيقاف العمل بالمحطة سيترتب عليه ضعف الخدمة عن مدينة بلبيس وقرى "العدلية - تل روزن - شبرا النخلة - أنشاص الرمل - ميت جابر - سندهور - المنشية"، علماً أنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة التطهير.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.

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