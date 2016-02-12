انقطاع المياه غدا عن بعض مناطق محافظة الشرقية لتطهير المحطة المرشحة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية أنه سيتم قطع الخدمة عن مركز بلبيس ، غد السبت، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء ولمدة 9 ساعات، وذلك لأجراء أعمال تطهير بالمحطة المرشحة .

وقالت الشركة فى بيان إن إيقاف العمل بالمحطة سيترتب عليه ضعف الخدمة عن مدينة بلبيس وقرى "العدلية - تل روزن - شبرا النخلة - أنشاص الرمل - ميت جابر - سندهور - المنشية"، علماً أنه سيتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة التطهير.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة.

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