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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 11

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الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 11 الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 11
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة، نحو الارتفاع ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على الوجه البحرى حتي شمال الصعيد ،دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى جنوبية غربية والأحمر معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية فى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 11 العظمى 22

الإسكندرية

الصغرى 8 العظمى 21

مطروح

الصغرى 9 العظمى 24

بورسعيد

الصغرى 12 العظمى 19

دمياط

الصغرى 11 العظمى 19

بلطيم

الصغرى 10 العظمى 22

الإسماعيلية

الصغرى 10 العظمى 23

السويس

الصغرى 10 العظمى 23

العريش

الصغرى 7 العظمى 20

نخل

الصغرى 3 العظمى 19

طابا

الصغرى 8 العظمى 20

الطور

الصغرى 10 العظمى 22

مرسى علم

الصغرى 12 العظمى 24

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 25

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 24

رفح

الصغرى 6 العظمى 19

كاترين

الصغرى 1 العظمى 18

سيوة

الصغرى 4 العظمى 21

المنيا

الصغرى 6 العظمى 22

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 23

رأس سدر

الصغرى 8 العظمى 22

أبوسمبل

الصغرى 10 العظمى 26

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 22

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 23

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 24

الأقصر

الصغرى 7 العظمى 25

أسوان

الصغرى 10 العظمى 26

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 25

حلايب

الصغرى 14 العظمى 23

الوادى الجديد

الصغرى 5 العظمى 23

قنا

الصغرى 8 العظمى 25

نويبع

الصغرى 11 العظمى 24

السلوم

الصغرى 8 العظمى 25 .

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