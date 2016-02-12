الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة، نحو الارتفاع ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على الوجه البحرى حتي شمال الصعيد ،دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى جنوبية غربية والأحمر معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية فى شمالية غربية.
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>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى جنوبية غربية والأحمر معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية فى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
القاهرةالصغرى 11 العظمى 22
الإسكندريةالصغرى 8 العظمى 21
مطروحالصغرى 9 العظمى 24
بورسعيدالصغرى 12 العظمى 19
دمياطالصغرى 11 العظمى 19
بلطيمالصغرى 10 العظمى 22
الإسماعيليةالصغرى 10 العظمى 23
السويسالصغرى 10 العظمى 23
العريشالصغرى 7 العظمى 20
نخلالصغرى 3 العظمى 19
طاباالصغرى 8 العظمى 20
الطورالصغرى 10 العظمى 22
مرسى علمالصغرى 12 العظمى 24
الغردقةالصغرى 13 العظمى 25
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 24
رفحالصغرى 6 العظمى 19
كاترينالصغرى 1 العظمى 18
سيوةالصغرى 4 العظمى 21
المنياالصغرى 6 العظمى 22
الفيومالصغرى 6 العظمى 23
رأس سدرالصغرى 8 العظمى 22
أبوسمبلالصغرى 10 العظمى 26
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 22
أسيوطالصغرى 5 العظمى 23
سوهاجالصغرى 6 العظمى 24
الأقصرالصغرى 7 العظمى 25
أسوانالصغرى 10 العظمى 26
شلاتينالصغرى 12 العظمى 25
حلايبالصغرى 14 العظمى 23
الوادى الجديدالصغرى 5 العظمى 23
قناالصغرى 8 العظمى 25
نويبعالصغرى 11 العظمى 24
السلومالصغرى 8 العظمى 25 .
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