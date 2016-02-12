الأرصاد: طقس اليوم دافئ على الوجه البحرى.. والصغرى فى القاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة، نحو الارتفاع ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على الوجه البحرى حتي شمال الصعيد ،دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى ، والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية فى جنوبية غربية والأحمر معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية فى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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