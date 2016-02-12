لو بتعانى من القولون العصبى..ابعد عن البقوليات والسودانى والجرجير

أعراض القولون العصبى

القولون مرض يصيب الكثيرين نتيجة اتباعهم أسلوبًا غدائيًا غير صحى يتسبب فى إثارة القولون العصبى.>وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة والليزر إن القولون العصبى إحدى مشاكل الجهاز الهضمى ومن أعراض التهابه:

ألم متكرر فى البطن.

>الانتفاخ.

>الإمساك.

>الإسهال.

>أطعمة محظورة على مريض القولون العصبى

وتنصح استشارى التغذية العلاجية مرضى القولون العصبى بالالتزام بنظام غذائى صحى خالٍ من بعض الاطعمة التى تتسبب فى إثارة لقولون وأهمها:

>• البقوليات>• الخضراوات الورقية وأشهرها الجرجير والخس والبقدونس والشبت وورق الفجل والكرنب.>• الأطعمة الدهنية>• الحلويات الشرقية لاحتوائها على المكسرات بأنواعها المختلفة.>• اللب والفول السودانى والحمص.