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لو بتعانى من القولون العصبى..ابعد عن البقوليات والسودانى والجرجير

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لو بتعانى من القولون العصبى..ابعد عن البقوليات والسودانى والجرجير لو بتعانى من القولون العصبى..ابعد عن البقوليات والسودانى والجرجير
القولون مرض يصيب الكثيرين نتيجة اتباعهم أسلوبًا غدائيًا غير صحى يتسبب فى إثارة القولون العصبى.

أعراض القولون العصبى


>وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة والليزر إن القولون العصبى إحدى مشاكل الجهاز الهضمى ومن أعراض التهابه:

ألم متكرر فى البطن.
>الانتفاخ.
>الإمساك.
>الإسهال.
>أطعمة محظورة على مريض القولون العصبى

وتنصح استشارى التغذية العلاجية مرضى القولون العصبى بالالتزام بنظام غذائى صحى خالٍ من بعض الاطعمة التى تتسبب فى إثارة لقولون وأهمها:


>• البقوليات
>• الخضراوات الورقية وأشهرها الجرجير والخس والبقدونس والشبت وورق الفجل والكرنب.
>• الأطعمة الدهنية
>• الحلويات الشرقية لاحتوائها على المكسرات بأنواعها المختلفة.
>• اللب والفول السودانى والحمص.
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