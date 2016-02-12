لو بتعانى من القولون العصبى..ابعد عن البقوليات والسودانى والجرجير

القولون مرض يصيب الكثيرين نتيجة اتباعهم أسلوبًا غدائيًا غير صحى يتسبب فى إثارة القولون العصبى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة والليزر إن القولون العصبى إحدى مشاكل الجهاز الهضمى ومن أعراض التهابه:
ألم متكرر فى البطن.
>• البقوليات
>• الخضراوات الورقية وأشهرها الجرجير والخس والبقدونس والشبت وورق الفجل والكرنب.
>• الأطعمة الدهنية
>• الحلويات الشرقية لاحتوائها على المكسرات بأنواعها المختلفة.
>• اللب والفول السودانى والحمص.
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أعراض القولون العصبى
>وتقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة والليزر إن القولون العصبى إحدى مشاكل الجهاز الهضمى ومن أعراض التهابه:
ألم متكرر فى البطن.
>الانتفاخ.
>الإمساك.
>الإسهال.
>أطعمة محظورة على مريض القولون العصبى
وتنصح استشارى التغذية العلاجية مرضى القولون العصبى بالالتزام بنظام غذائى صحى خالٍ من بعض الاطعمة التى تتسبب فى إثارة لقولون وأهمها:
>• البقوليات
>• الخضراوات الورقية وأشهرها الجرجير والخس والبقدونس والشبت وورق الفجل والكرنب.
>• الأطعمة الدهنية
>• الحلويات الشرقية لاحتوائها على المكسرات بأنواعها المختلفة.
>• اللب والفول السودانى والحمص.
>