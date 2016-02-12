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نائب إدكو بالبحيرة يطالب بتكثيف الخدمات الأمنية على الطريق الدولى لمواجهة الحوادث

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نائب إدكو بالبحيرة يطالب بتكثيف الخدمات الأمنية على الطريق الدولى لمواجهة الحوادث نائب إدكو بالبحيرة يطالب بتكثيف الخدمات الأمنية على الطريق الدولى لمواجهة الحوادث
طالب النائب البرلمانى محمد زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو وأبو حمص، الأجهزة الأمنية بتكثيف حملاتها المرورية على الطريق الدولى الساحلى وإغلاق الفتحات الغير القانونية على الطريق وذلك لمواجهة التصادم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تكرار الحوادث الدامية على الطريق وأخرها الحادث الذى وقع الخميس أمام مدينة إدكو وأسفر عن مصرع 5 اشخاص وإصابة 10 آخرين كان بسبب السرعة الجنونية وعدم التزام السائقين بالدوران عكس الاتجاه من خلال الفتحات القانونية.

وكان 5 اشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق الدولى الساحلى امام مدينة إدكو.

والوفيات هم حسن احمد عبدالفتاح وربيع عبدالصمد عبد السلام مقيمين بمحافظة كفر الشيخ وميرفت على حمزة ومحمد محمد احمد مقيمين بالقاهرة وحسام محمد مصطفى مقيم بمحافظة الاسكندرية
>كما اصيب 10 اشخاص هم المستشار محمد ابراهيم عواد و محمد قطب السعيد وملك احمد رمضان ومنال رشيد ابومصطفى وزينب احمد عبدالرحيم وعزالدين محمد بسيونى وعبير محمد الريس وفاتن محمد عبده ومحمد ابراهيم العوام واحمد رضا النجار.

حوادث على الطريق الدولي بالبحيرة (1)

حوادث على الطريق الدولي بالبحيرة (2)

حوادث على الطريق الدولي بالبحيرة (3)

حوادث على الطريق الدولي بالبحيرة (4)
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مصر 365

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